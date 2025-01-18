Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşanan trajik olayda, 5 yaşındaki M.N.B. isimli kız çocuğu henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Şanlıurfa Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak 2025'te Harran ilçesi Oğulcuk Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından M.N.B.'nin rahatsızlanarak Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Valilik, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli işlemlerin başlatıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Soruşturma devam ediyor"

Cumhuriyet Başsavcılığı, M.N.B.'nin ölümüne dair soruşturmanın sürdüğünü belirterek otopsi sonucunda cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu ile netleşeceği ve soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi.

"Sürecin takipçisiyiz"

Şanlıurfa Barosu, M.N.B.'nin ölümüyle ilgili kamuoyunda yayılan haberlerin üzüntüyle takip edildiğini belirtti. Baro, "2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ne ölü olarak getirilen 5 yaşındaki M.N.B. kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen haberler, derin bir üzüntü ve endişeyle tarafımızca takip edilmektedir. Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Kesin sonuçlar bu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşacaktır. Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, M.N.B.kızımızın ölümüyle ilgili hukuki sürecin başından itibaren olduğu gibi bundan sonraki aşamalarında da titizlikle takipçisi olacağımızı ve adaletin tecelli etmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" diye aktardı.