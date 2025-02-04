Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın Grimbergen kentinde öğretmeni tarafından istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesiyle telefonda görüştü. Bakan Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Belçikalı yetkililerle temas kurulacak

Bakan Göktaş, Brüksel'in Grimbergen bölgesinde yaşanan ve 5 yaşındaki bir Türk kız çocuğunun öğretmeni tarafından istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak, çocuğun annesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, olay hakkında detaylı bilgi alan Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Belçika'daki Türk toplumunun da davayı yakından takip edeceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, Belçikalı mevkidaşlarıyla da görüşeceğini belirterek, "Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız" dedi.