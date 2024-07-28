Anadolu Grubu'nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketi Anadolu Motor, 38 yıldır distribütörlüğünü yaptığı Honda Marine markası ile dıştan takmalı deniz motorlarında satış kanalını genişletti. Honda Marine’in 2.3 hp, 20 hp, 30 hp, 40 hp ve 50 hp güçlerindeki dıştan takmalı deniz motorları artık Migros mağazalarında; 2.3 hp dıştan takmalı deniz motoru ise aynı zamanda Migros Sanal Market’te satışa sunuldu.

Geniş kitleye hitap ediyor

5 yıl garantili olarak satışa sunulan Honda dıştan takmalı deniz motorları, tekne tutkunlarından ticari ve hobi balıkçılığına kadar oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Üstün performans, güvenilirlik ve yakıt tasarrufu sunan bu motorlar, Honda Marine’in geniş ve güçlü satış kanallarıyla müşteri deneyimini artırmayı hedefliyor.

Kolay sipariş ve teslimat süreci

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteriler Migros kasalarından veya Migros Sanal Market’ten gerçekleştirecekleri satın alma işlemi sonrasında kendilerine verilen PNR kodu ile Honda Marine’in 0850 222 68 67 numaralı müşteri hattını arayarak veya [email protected] adresine mail atarak ürün siparişini verebilecekler. Sipariş verilen ürün en yakın Honda Marine satış noktasından teslim alınabilecek. Ürün teslim alındıktan sonra ise kurulumu için en yakın Honda Marine yetkili servisine başvurmak yeterli olacak. Şirket, dıştan takmalı deniz motorlarının ilk montaj hizmetini de ücretsiz verecek.