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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan M.A.’yı yakaladı. Şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar’da, kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheli, emniyet ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

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