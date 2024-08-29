Afyonkarahisar’da, kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheli, emniyet ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Şüpheli hakkında kapsamlı takip ve operasyon
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan M.A.’yı yakaladı. Şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA