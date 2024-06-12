Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı termal otel Jura Otel'in çatı katında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar kent merkezi Antalya-İzmir kara yolundaki 5 yıldızlı Jura Otel'de sabaha karşı büyük bir yangın çıktı. Saat 04.00 sıralarında otelin çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek şehrin pek çok noktasından görülebilecek hale geldi.

Yangının Başlangıcı ve Yayılımı

Yangın, otelin çatı katında başladı ve kısa sürede tüm çatı katını sardı. Otelde konaklayan misafirler ve çalışanlar hızla tahliye edildi. Şehrin birçok noktasından görülen alevler, büyük paniğe neden oldu.

İtfaiyenin Müdahalesi

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

Can Kaybı ve Yaralanma Olmadı

Yetkililer, yangın sırasında otelde bulunan misafirlerin ve personelin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının nasıl başladığını ve neden bu kadar hızlı yayıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk bulgular, yangının elektrik kaynaklı olabileceğini gösteriyor, ancak kesin sonuçlar yapılacak teknik incelemeler sonrasında belli olacak.