İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan geniş çaplı operasyonla, 25 ilde kişisel verileri yasa dışı yollarla toplayıp satan 68 şüpheli yakalandı. Bu kişiler arasında, iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgilerini ilegal bir şekilde ele geçirerek sosyal medya platformlarında satan şahıslar da bulunuyordu.

Şüphelilerden 50'si tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 68 şüpheliden 50’si tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 18 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

MERNİS sistemi milli güvenliği tehdit ediyor

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelilerin MERNİS sistemine ve diğer devlet bilişim sistemlerine sızarak elde ettikleri verileri illegal olarak ele geçirdiği belirtiliyor. MERNİS sisteminin, bir devletin güvenliği için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilen yazıda, şüphelilerin verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranlarına taşıyarak, sanal ortamda haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

Devlet güvenliği için kritik bir durum

Cumhuriyet savcılığı, MERNİS sisteminin ve devletin güvenliği için önemli olan diğer veri tabanlarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgal ederken nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmesi örneği verilirken, kişisel bilgilerin devlet güvenliği için ne denli önemli olduğu vurgulandı.