Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor.

50 Türk Lirası banknotunun arkasında Fatma Aliye Hanım'ın resmi bulunmaktadır. Fatma Aliye Topuz veya bilinen adıyla Fatma Aliye Hanım, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan ilk kadın romancıdır.

Fatma Aliye Hanım, 1862 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1936 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış olan Fatma Aliye, hem edebi çalışmalarıyla hem de kadın haklarına verdiği destekle bilinir. Edebiyat kariyeri boyunca pek çok eser vermiş olup, bunlar arasında en ünlüleri "Muhadarat" (1892), "Hayal ve Hakikat" (1892), "Ref'et" (1898), "Udi" (1899) ve "Enin" (1910) romanlarıdır. Ayrıca, Hayal ve Hakikat romanını Ahmet Mithat Efendi ile birlikte yazmıştır.

Fatma Aliye Hanım'ın 50 TL banknotunda yer alması, Türkiye'de edebi ve kültürel mirasa katkıda bulunan önemli kadın şahsiyetlerden birinin anısını yaşatma amacını taşımaktadır. Her bir Türk lirası banknotunun arkasında farklı bir Türk büyüğünün resminin bulunması, ülkenin çeşitli alanlarda yetişmiş değerli insanlarının mirasını ve katkılarını hatırlamak için bir vesiledir.