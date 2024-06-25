Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 80 firma yer aldıKOCAELİ (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2023’te Kocaeli’den 80 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 80 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl üçüncü sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 38 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2023 yılında 80 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İşte listeye giren sanayi kuruluşlarımız;

500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ

Genel Sıra No Kuruluş Adı 1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

13

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

14

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

16

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

25

Aygaz A.Ş.

27

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

32

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

37

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

38

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

39

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

41

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

45

Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

46

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

47

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

55

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

69

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

75

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

77

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

80

Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

94

İpragaz A.Ş.

97

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

102

Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

104

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

106

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

120

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

121

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

130

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

134

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

135

Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

143

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

146

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

154

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

159

İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

160

Deva Holding A.Ş.

162

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

163

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

184

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

188

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

205

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

207

Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

213

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

220

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

226

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

230

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

242

Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

250

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

258

Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

265

Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

271

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

272

ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

279

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

282

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.

285

Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

293

Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

299

Farplas Otomotiv A.Ş.

321

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

329

Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

335

Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

343

Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

351

Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş.

353

Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

354

Ağır Haddecilik A.Ş.

355

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

366

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

370

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

377

CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

385

Nuh Beton A.Ş.

391

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

392

Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

400

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

405

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

410

Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

422

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

429

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

436

Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

438

Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş.

455

Torun Metal A.Ş.

475

Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

484

Hektaş Ticaret T.A.Ş.



AYHAN ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2023’te Kocaeli’den yer alan 80 firmayı tebrik etti.