Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık ultra lüks yatı ‘Koru’ ve kendisine koruma sağlayan 60 metrelik üzerinde birde helikopteri bulunan yatı ‘Abeona’ ile Bodrum’a geldi.

2022 yılında denize indirilen kurşun geçirmez özellikte olan 127 metre uzunluğundaki ‘Koru‘ isimli lüks yatta 40 personel, eşlik eden ‘Abeona’da ise 55 özel güvenlik görevlisi bulunuyor. Bezos, helikopterini ve koruma ordusunu taşıyan ‘Abeona’ yatının bir haftalık kirası için 475 bin dolar ödediği konuşuluyor.

Bu sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Koyu açıklarına demirleyen yat, ilçede günün konusu oldu. Yata jet skiler ile yanaşmak isteyenler ise korumaları tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı. Tekneden kalkan özel helikopter ile koyları gezen Jeff Bezos ve dört yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez sakin koylarda denize de girdi. Bezos, Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçti.