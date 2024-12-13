Son zamanlarda Türkiye'deki yüksek enflasyon, alım gücünü düşürerek hayat pahalılığını artırdı. Bu durum, mevcut banknotların yetersiz olduğu görüşünü güçlendirdi. Özellikle 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basılıp basılmayacağına dair iddialar tekrar gündemde.

500 TL ve 1000 TL iddiaları

Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar, mevcut banknotların yetersizliğini gündeme getirdi. Birçok kişi, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların tedavüle çıkacağına dair söylentilerde bulundu. Ancak, bu iddialara yönelik Merkez Bankası'ndan herhangi bir doğrulama yapılmadı.

Merkez Bankası'ndan açıklama yok

CNBC-e'ye konuşan kaynaklar, Merkez Bankası'nın 500 TL ve 1000 TL'lik banknotları basmak için para kalıbı hazırladığına dair iddiaları doğrulamadı. Merkez Bankası, bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmamışken, halk arasında konuya ilişkin çeşitli spekülasyonlar sürüyor.

Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu konuya daha önce verdiği bir yanıtta, "Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı. Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basılması konusunda daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.