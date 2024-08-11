Türkiye'de kamuda şehit yakınları, gaziler ve bunların yakınlarına yönelik istihdam fırsatları devam ediyor. Eylül ayında yapılacak yeni atamalarla, 500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Bu sayede kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazilerin sayısının 50 bine ulaşması bekleniyor.

İstihdam hakkı ve destekler

Türkiye'de şehit ve gazi yakınlarına yönelik kamuda istihdam hakkı, 1996 yılında başlamış ve o tarihten bu yana önemli bir destek mekanizması olarak sürdürülmüştür. Şehitlerin eşleri, çocukları, anne-babaları ve kardeşleri ile gaziler ve feragat verdikleri yakınları için kamuda istihdam hakkı sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, şehit ve gazi yakınlarının daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlamak amacı taşıyor.

Geçmişten günümüze

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik ilk adım 1996 yılında atıldı. İlk dönemlerde 6 bin 315 kişi kamuda istihdam edildi. 2002 yılına kadar bu sayı artarak devam etti. 2023 yılında yapılan 591 atama ile birlikte, toplamda yaklaşık 50 bin kişinin kamu görevine yerleştirildiği bildiriliyor.

Eylül'deki yeni atama planları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayında 500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi ile yakınlarının kamuda istihdamını planlıyor. Şehit yakınları ve gaziler için devlet memuru olarak atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmıyor. Özellikle terör eylemlerinde şehit olanların aile üyeleri ve malul gaziler, aynı kurum içinde atanma taleplerinde öncelikli hakka sahip.

Ekstra haklar ve destekler

Şehit ve gazilerin hakları arasında, 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gaziler ve eşlerine, 18 Mart Şehitler Günü'nde ise şehit eşleri ve çocuklarına idari izin verilmesi yer alıyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları ile yapılan protokollerle, şehit yakınları ve gaziler için uçak biletlerinde yüzde 50 indirim sağlanıyor. AJet ile yapılan anlaşmayla ise iç hat seferlerinde yüzde 50, dış hatlarda ise yüzde 20 indirim uygulanıyor.