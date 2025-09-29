İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin önemli verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

9 ayda 509 bin Suriyeli Türkiye’den döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana toplamda 509 bin 387 Suriyeli mültecinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Türkiye’nin, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçlerinde büyük bir hassasiyetle hareket ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bu süreçte ülkenin insani yaklaşımını ve deneyimini ön plana çıkardığını belirtti.

Gönüllü geri dönüşler hız kazandı

Bakan Yerlikaya, Suriye’deki gelişmelerin ardından, gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını ifade etti. Yerlikaya, 2016 yılından bugüne kadar toplam 1 milyon 249 bin 390 Suriyelinin Türkiye’den gönüllü olarak döndüğünü söyledi.

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğünü belirterek, bu modelin dünya çapında örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Özellikle Adana Sarıçam’daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nin, Suriyeli mültecilerin geri dönüş süreçlerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin, hüzün ve sevinci bir arada yaşadığını belirten Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın bu süreci büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin gönüllü geri dönüşler konusunda sahip olduğu tarihsel tecrübe, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısının, dünya genelinde göç politikaları için örnek teşkil ettiğini vurguladı. Türkiye’nin göç yönetim modelinin, uluslararası düzeyde geniş bir takdir topladığını belirtti.