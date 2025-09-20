Hatay'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhit Mehmet Özkan önceki savunmasını tekrar ederek, "Depremi Allah yaptı, benim suçum yok" dedi. Duruşma, yeni mahkeme heyetiyle baştan alındı.

Cemil Çapar apartmanı davasında yeni gelişme

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Cemil Çapar Apartmanı davasında, 51 kişinin ölümüne sebep olan yıkımın sorumluları sorgulanmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşen sekizinci duruşmada, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle tüm süreç baştan anlatıldı.

"Depremi Allah yaptı, suçum yok"

Duruşmada, sanıklardan müteahhit Mehmet Özkan, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Depremi Allah yaptı, benim kusurum yok. Yüzlerce bina yaptım, hiçbiri yıkılmadı” ifadelerini kullandı. Özkan, binadaki yıkımın doğal gaz patlamasına bağlı olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Özkan'ın avukatı ise, savunmasında bilirkişi raporlarının müvekkilini akladığını öne sürerek, "Sadece bu bina mı yıkıldı? Kamu binaları bile yıkıldı. Bu kadar büyük bir afette sadece müvekkilimin suçlu ilan edilmesi adil değil" dedi.

"Bu bir hesaplaşma"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Seher Eriş, sadece müteahhitlerin değil, denetim firmalarının ve belediyelerin de sorumluluğunun olduğunu belirtti ve ekledi: "Bu yıkımın ve ölümün sorumluluğu zincir şeklindedir. Eğer cezai sorumluluklar kararlılıkla takip edilmezse, daha çok Cemil Çapar Apartmanı görürüz."

Sanıkların tutukluluk durumu devam edecek

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 12 Aralık 2025’e erteledi.

"Kaybımız geri gelmeyecek, ama diğerlerinin canı yanmasın"

Duruşmaya katılan Yiğit Torun, anne ve babasını kaybettiğini belirterek, "Bu sadece bir dava değil, bir hesaplaşma. Bizim kayıplarımız geri gelmeyecek ama başka insanların canı yanmasın diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

"Adalet için mücadelemiz devam edecek"

Müşteki Yiğit Torun, adalet talebinde bulunarak şunları söyledi: “Depremi Allah vermiş olabilir ama Allah bize akıl ve önlem alma yetisi de verdi. Neden aynı cadde üzerindeki diğer binalar ayakta kaldı da bizim binamız yerle bir oldu?”