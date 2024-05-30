Hükümet ise görevlerini kabul etmeyerek yardım taleplerini reddediyor.

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ABD'nin gizli askeri üssü 52. Bölge, uzun yıllardır komplo teorilerine konu oluyor. Ancak şimdi, bölgede görev yapmış iki eski askerin çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi. Dave Crete ve Mark Ely adlı askerler, 52. Bölge'deki görevleri sırasında maruz kaldıkları zehirli maddeler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını belirtiyor.

CBS News'e konuşan Crete ve Ely, görevleri sırasında nükleer bomba testlerine maruz kaldıklarını ve bu nedenle akciğer kanseri, karaciğer kisti ve tümör gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiklerini ifade ediyor. Ancak ABD hükümeti, 52. Bölge'deki görevlerini kabul etmediği için federal sağlık yardımlarından yararlanamıyorlar.

Gizli görev, açık yara

Mark Ely, 52. Bölge'deki görevi sırasında gizlice elde edilen Sovyet savaş uçaklarını incelediğini ve bu görev için gizlilik anlaşması imzalamak zorunda kaldığını belirtiyor. Dave Crete ise askeri polis memuru olarak çalıştığını ifade ediyor. Her iki asker de, görevleri sırasında maruz kaldıkları radyasyonun sağlıklarını ciddi şekilde etkilediğini düşünüyor.

Hükümet inkar ediyor

ABD ordusu, 1980'lerin ortalarında 52. Bölge yakınlarında nükleer bomba testleri gerçekleştirdiğini kabul ediyor. Ancak Crete ve Ely'nin sağlık sorunlarının bu testlerle bağlantılı olduğunu reddediyor. Federal hükümet, 52. Bölge'de çalışan bazı kişilere sağlık yardımı sağlasa da, Crete ve Ely gibi görevleri gizli tutulan askerler bu yardımlardan yararlanamıyor.

"Ölene kadar inkar et"

Mark Ely, yaşadıkları durumu "Ulusal çıkarları korumak kendi hayatımdan daha önemliydi" sözleriyle özetliyor. Crete ise, eski meslektaşlarının da benzer sağlık sorunları yaşadığını ve hükümetin bu durumu örtbas etmeye çalıştığını düşünüyor.