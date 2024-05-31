İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i konuk etti.

İş Bankası'nın gösteri sponsorluğundaki konser, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Festival Strings Lucerne'ye Beethoven'ın piyano konçertosunda eşlik eden sanatçı, 8 yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk oldu.

Yaklaşık 2.5 saat süren konserde Arthur Honegger'ın "Pastorale d'ete, H 31" ile Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı "Piyano Konçertosu" ve "Pastoral Senfonisi" yorumlandı.

Yarın Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi'nin konuk olacağı festival 12 Haziran'da sona erecek.