Afganistan’ın doğusunda deprem hareketliliği sürüyor. Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, hafta sonu Kunar vilayetinde yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedildi.

USGS: MERKEZ ÜSSÜ CELALABAD’IN KUZEYDOĞUSU

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, deprem yerel saatle 15.29’da Celalabad’ın yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

HALK PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Sarsıntı, başta Celalabad olmak üzere çevre yerleşimlerde de hissedildi. Bölge halkının deprem anında panikle sokaklara çıktığı aktarıldı. Şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGE SIK SIK SARSILIYOR

Afganistan, aktif fay hatlarının üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle sarsılıyor. Uzmanlar, art arda yaşanan bu depremlerin bölgedeki riskin sürdüğüne işaret ettiğini vurguluyor.