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Ayhan Alpakın da organizasyonun parçası olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Yarışın ana sponsorluğunu üstlenen AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan da yelken sevgisini geniş kitlelere ulaştırmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Organizasyonda rota değişikliğine gidildiğini anlatan Can Giray, "2024 rotamız, 555 mil ve İstanbul'da başlayıp Göcek'te sona erecek." dedi.

Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada Türk yelkenciliğini en üst seviyeye taşımaya çalıştıklarını vurguladı.

Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığı'nda organize edilen lansmana Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak , Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Can Giray, AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ve Moda Deniz Kulübü Genel Müdürü Ayhan Alpakın katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonu ve AKPA'nın sponsorluğunda 13-18 Temmuz'da düzenlenecek 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açıkdeniz Yat Yarışı'nın basın lansmanı düzenlendi.

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