İSTANBUL (AA) - 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı başladı.
Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Tarabya'dan start aldı.
Tek etaplı 555 deniz mili mesafesine sahip organizasyona 32 yarışmacı katılıyor.
Tarabya'dan start alan ekipler, Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Midilli Adası, Sakız Adası, Ahıkerya Adası, Rodos Adası ve Fethiye Körfezi'ni takip ederek, 18 Temmuz Perşembe günü Göcek'te yarışı tamamlayacak.
Deniz Kuvvetleri Kupası, IRC sınıflarında en iyi düzeltilmiş zamanı yapan tekneye verilecek.
Kaynak: aa