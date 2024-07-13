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Deniz Kuvvetleri Kupası, IRC sınıflarında en iyi düzeltilmiş zamanı yapan tekneye verilecek.

Tarabya'dan start alan ekipler, Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Midilli Adası, Sakız Adası, Ahıkerya Adası, Rodos Adası ve Fethiye Körfezi'ni takip ederek, 18 Temmuz Perşembe günü Göcek'te yarışı tamamlayacak.

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Tarabya'dan start aldı.

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