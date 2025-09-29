Tekirdağ merkezli olarak 18 ilde düzenlenen dev operasyonla, 537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran “nitelikli dolandırıcılık şebekesi” çökertildi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı, 41’i tutuklandı.

984 milyonluk vurgun çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen büyük dolandırıcılık operasyonunu duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şüpheliler yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşları dolandırmış ve banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi oluşturmuş. Operasyonlar sonucunda 46 şüpheli yakalanmış, bunlardan 41’i tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyon, İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerini kapsayarak gerçekleştirildi. Şebeke, 537 vatandaşı dolandırarak toplamda 984 milyon TL’lik vurgun yaptı.

Ali Yerlikaya ekipleri tebrik etti

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan tüm emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Mücadele devam ediyor

Düzenlenen operasyonun, dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesinde önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Yerlikaya, mücadeleye aralıksız devam edeceklerini ve dolandırıcılara geçit vermeyeceklerini vurguladı.