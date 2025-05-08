CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın halkın faydasına olan yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve İçişleri Bakanlığı'nın Denizli'ye olan borçlarını ödemediğini belirtti. Arpacı, Bakanlıkların sorumsuzluklarına karşı halkın hakkını savunacaklarını vurguladı ve Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında halkın iktidarını kuracaklarını ifade etti.

"Bu saldırıyı tek kişi planlamadı, arkasındaki güç ortaya çıkarılmalı"

TBMM Genel Kurulu’nda; Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) hükümlere ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7 Maddesi üzerine söz alan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak başladı. Arpacı “Failin bu süreçte kimlerle görüştüğü, arkasındaki gücün kim olduğu ve bu saldırıyı yaptıranların bir an önce açığa çıkması gerektiğini belirtiyorum. Kişinin bu saldırıyı tek başına planlamadığı aşikârdır. Cumhurbaşkanının ‘Telef olacaklar’ sözünden güç aldığı bellidir. Kartalkaya'nın sorumlularını on gün içinde bulacağını iddia eden fakat geride kalan yüz altı günde sözünde duramayan İçişleri Bakanını, İstanbul Emniyetini göreve davet ediyorum. Soruşturmanın ucu nereye ulaşırsa ulaşsın sonuna kadar gidilmesi gerekmektedir. Genel Başkanımızın da söylediği gibi cumhuriyeti kuran, 2'nci yüzyılda ülkeyi yönetecek partimizin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceksiniz” dedi.

Arpacı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

57 milyon lira Belediye’ye ödenmiyor: Bakanlık protokole uymadı

Teklifin 7'nci maddesi üzerine CHP grubumuz adına söz aldım. Konu Gençlik Spor Bakanlığının gelirleri üzerine düzenlemeleri içeriyor. İyi, güzel, düzenleyelim ama Gençlik Spor Bakanlığı bu gelirleri halkın faydasına mı harcıyor, yoksa partizan bir yaklaşımla keyfî uygulamalara mı imza atıyor? Önce buna bir bakalım. Bakın, konuyu daha önce de Mecliste gündeme getirdim. 2021 yılında Bakanlığın Denizli Büyükşehir Belediyesiyle yaptığı protokol gereği Spor Toto üzerinden Denizli Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine kullanılmak üzere ödemesi gereken rakam tam 57 milyon lira. Nerede bu para, neden ödemiyor? Bu para hortumlanıp yandaşa gitmeyeceği, halkın faydasına harcanacağı için mi ödemiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın Belediyemiz bu inşaatı tamamlar, halkımızın hizmetine sunar.

“Şanlı Denizlispor’un amatör kümeye düşmesinde hiç mi sorumluluğunuz yok sayın Bakan?”

Bakanlık Belediyeye olan sorumluluğunu yerine getirmiyor. Peki, Denizli halkına olan sorumluluğunu yerine getiriyor mu? Denizli'nin modern bir şehir stadyumu yok. AK Partili eski bakanın, eski belediye başkanının, AKP'li vekillerin her seçim döneminde söz verdikleri stadyumumuz nerede? Verilen sözler tutulsa, hemşehrilerimizin maçlara ailecek gidebilecekleri, yazın yanmayacakları, kışın ıslanmayacakları modern bir stadyum olsa, Denizlispor'un gelirleri artsa şanlı Denizlispor bugün amatör kümeye düşer miydi? Sizin bunda hiç mi sorumluluğunuz yok Sayın Bakan?

Gençler spora ulaşamıyor, Bakanlık sadece seyrediyor

Denizli'nin modern bir spor kompleksi var mı ya da amatör kulüplerimizin, okullarımızın çocuklarımızı yetiştirebileceği kapalı spor salonları var mı? Bir tane salonumuz var fakat bina depreme dayanıklı olmadığı için kısa süre sonra yıkılacak. Basketbol, voleybol, hentbol dallarında müsabakalara hazırlanan tüm spor kulüplerinin maçlarını yapacak bir tesisi olmayacak. Denizli'nin Bakanlık tarafından yapılmış olimpik yüzme havuzu var mı? Var ama ne yazık ki çok eski ve depreme dayanıksız bir bina yani o da yıkılmak zorunda. Peki, Bakanlığın 2025 bütçesinde Denizli'ye yapacağı yatırım var mı? Maalesef yok.

İçişleri Bakanlığı 68 milyonluk alacağı neden ödemiyor?

Denizli'ye Denizli'nin sözünü tutmayan bir tek bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı mı? Hayır. İçişleri Bakanlığı bir senedir EDS'lerden Büyükşehir Belediyemize ödemesi gereken 68 milyon lirayı ödemiyor. Tekrar soruyorum: Bu para yandaşa değil Denizli'nin, halkının faydasına harcanacağı için mi ödeme yapmıyorsunuz Sayın Bakan? Hem halkımız hem de polislerimiz mağdur durumda, Emniyet Müdürlüğü binamız da yok. Mevcut binamız deprem riskinden dolayı boşaltıldı hâlâ Emniyet Müdürlüğü binası yapılmadı. Bakın, kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz, yapılanlar da yapılmayanlar da unutulmaz. Denizli halkı size gereken cevabı sandıkta verir.

Hukuksuzluğun faturasını halk ödüyor

İki senedir emekliden, asgari ücretliden, esnaftan, sanayiciden, ihracatçıdan sabır isteyen, göreve başladığı gün yüzde 38 olan enflasyonu iki sene sonra yüzde 38'e düşürmeyi başaran, 19 Mart darbesiyle bu milletin sırtından emek emek biriktirdiği rezervleri bir haftada harcayan ve zaten bu parayı bugünler için biriktirdiğini itiraf eden Mehmet Şimşek'e ‘Ne oldu rasyonel politikaların?’ diye soruyorum. Güya bu programla enflasyon düşecekti, güven artacaktı. Sana bir sır vereyim Sayın Mehmet Şimşek: Sana, yönetimine ve uyguladığın politikalara senden başka inanan kalmadı, programın iflas etti. Yozgatlı Abdullah amcanın da söylediği gibi ‘Turbunan, şalgamınan devlet yönetilmiyor’ Parasal olmayan sorunlar parasal tedbirlerle çözülmüyor, hukuksuzluğun faturasını halk ödüyor, halk.

Denizli’ye yatırım yapmayan anlayışa karşı hesap soracağız

Sözlerimi tamamlarken bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu millet, kimin samimi olduğunu, kimin lafla peynir gemisi yürütmeye çalıştığını görüyor. Denizli'ye yatırım yapmayan; gençlere, spora, emniyete, halkın temel ihtiyaçlarına sırtını dönen bu anlayışa karşı biz buradayız, hesap soracağız, hakkımızı alacağız, hakkını halka teslim edeceğiz. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında yeniden halkın iktidarını kuracağız diyorum.”