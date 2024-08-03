Her hafta Cahide Alaçatı’da program gerçekleştiren Yıldız Tilbe’ye mekanın şov ekibi tarafından sürpriz 59. Yaş günü kutlaması yapıldı. Sahnede şarkı söylediği sırada bir anda gerçekleşen yaş günü töreni, ünlü sanatçıyı hem çok şaşırttı hem de çok mutlu etti. Gecede mekanın sahibi Şehmus Şerbetçi’nin eşi İlknur Şerbetçi de doğum günü hediyesi olarak ünlü sanatçıya 5’i bir yerde altın kolye hediye etti.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarının önünde yaşadığı sürprizle keyiflenen Yıldız Tilbe, doğum günü pastasını kestikten sonra Cahide Show ekibi ile bir güzel göbek attı.