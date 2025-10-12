Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Bilim Festivali’nde yaptığı açıklamada Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş süreci hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye’nin Nisan 2026’da 5G ile tanışacağını söyledi.

5G ihalesi için son aşamaya gelindi

Trabzon’daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen Bilim Festivali’nde konuşan Bakan Uraloğlu, etkinliğe katılımın 200 bini geçtiğini belirtti.

Bakan, Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olacak 5G ihalesinin artık son aşamaya geldiğini ifade etti.

“İnşallah birkaç gün sonra 5G ihalesini yaparak ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştırmış olacağız.”

— Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

“Türksat 8A’yı siz yapacaksınız”

Konuşmasında gençlere seslenen Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun maketinin festivalde sergilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarla sohbet ettim. ‘7A’yı yapıyoruz, inşallah 8A’yı siz yapacaksınız’ dedim. Onlar da ‘evet yaparız’ diyorlar. Bu yaklaşım bile bizim için yeterli bir motivasyon.”

Ulaştırmada yapay zeka ve akıllı sistem dönemi

Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında yapay zeka ve akıllı ulaşım sistemlerinin giderek yaygınlaştığını vurguladı:

“Hava, kara, deniz ve demir yollarında akıllı sistemleri kullanıyoruz. Trenlerin sinyalli yönlendirilmesi, uçakların kapı planlamaları, kavşaklardaki adaptif sinyalizasyonlar artık yapay zeka destekli.”

Bakan, Antalya ve İstanbul’da yollardaki sensörlerle trafik yoğunluğu, yol yüzeyi ve kaza bilgisini gerçek zamanlı iletecek pilot projelerin gelecek yıl devreye alınacağını da açıkladı.

Türkiye 2026’da 5G’ye geçecek

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın haberleşme altyapısına güç kattığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu sistemlerin yönetimini uzaydan sağlıyoruz. Gerek sivil gerek askeri haberleşme, televizyon yayıncılığı ve iletişim ağlarında uydularımız en kritik bileşenlerdir.”

Uraloğlu, konuşmasını Türkiye’nin 2026 Nisan ayında 5G teknolojisine geçeceği müjdesiyle tamamladı.