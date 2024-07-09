2024'ün ilk yarısında kripto para hırsızlıkları hız kesmeden devam etti. Hackerlar, toplamda 1.38 milyar dolar değerinde kripto para çaldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış gösteriyor.

Kripto para hırsızlıklarında rekor artış

2024 yılı, kripto para hırsızlıklarının zirve yaptığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. CNBC'de yer alan habere göre, yılın ilk 6 ayında 1.38 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 657 milyon dolar seviyesindeydi. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri, kripto para fiyatlarının yılın ilk yarısında ortalama olarak daha yüksek seviyelerde seyretmesiydi.

Saldırı yöntemleri ve büyük hırsızlıklar

Hackerlar, özellikle özel anahtarlar ve kurtarma cümleleri aracılığıyla saldırılar düzenlemekte. Bu yılın en büyük saldırısı, Japonya merkezli DMM Bitcoin borsasına yapıldı ve 300 milyon dolardan fazla değerinde Bitcoin çalındı. Hackerlar, kurbanlarının adreslerini taklit ederek ve küçük miktarlarda para göndererek kullanıcıları yanlış cüzdanlara yönlendirmeyi başardı.

TRM Labs, saldırı sayısının ve saldırı vektörlerinin bir önceki yıla göre önemli ölçüde değişmediğini belirtti. Ancak, kripto para fiyatlarındaki artış, çalınan paraların toplam değerinin artmasına katkıda bulundu. Kripto para borsası Mt. Gox, 2014 yılında gerçekleşen saldırılar sonucu 950.000 Bitcoin’in çalınmasının ardından iflas başvurusunda bulunmuştu. Günümüzde bu miktar, yaklaşık 54 milyar dolar değerinde.