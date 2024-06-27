Ticaret Bakanlığı, “Otomotiv Ticaretinde 6 Ay - 6 Bin Kilometre ve İlan Kısıtlaması” düzenlemelerinde sürenin uzatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayii ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde, ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veyaz tüzel kişilerin 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışların Noterlikler tarafından engellenmesine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bakanlık olarak hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkillieri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi haline ilave tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.