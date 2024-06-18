Bursa'nın Orhangazi, Yıldırım ve Karacabey ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen 6 bin adet samuray arısı doğaya salındı.BURSA (İGFA) - Bursa'da 'Kahverengi Kokarca' popülasyonunun Marmara Bölgesi'ndeki yoğunluğunun takibi projesi kapsamında 2021 yılı tarım sezonunda başlanmıştı.

Bu kapsamda bu yıl Bursa'nın Karacabey, Orhangazi, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerine feromon tuzak asımları yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Genel Müdürlükçe hazırlanan “Kahverengi Kokarca Eylem Planı" gereğince yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile birlikte Kahverengi kokarcanın yoğunluk, popülasyon takibinin yanı sıra biyolojik mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından laboratuvar şartlarında üretilen ve Kahverengi Kokarca zararlısının yumurtaları içerisine kendi yumurtalarını bırakarak Kahverengi Kokarcanın çoğalmasını engelleyen yumurta parazitoidi olan 6.000 adet Samuray arısından oluşan ikinci parti salımı Karacabey, Orhangazi ve Yıldırım ilçelerinde meyve bahçelerinde gerçekleştirildi.