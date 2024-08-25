Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Edremit Kitap Fuarı, altıncı gününde geniş bir katılımcı kitlesiyle çeşitli konularda paneller, söyleşiler ve kitap imza etkinliklerine sahne oldu. Etkinlikte kadınların yerel siyasetteki rolü, aşk ve ilişkiler, Türkiye’nin tarihi zaferleri ve cesur gazeteciliğin önemi gibi farklı konular işlendi.

Kadınların yerel siyasetteki mücadelesi

Fuarın öne çıkan etkinliklerinden biri, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve CHP’nin ilk kadın Genel Başkanı, Hacı Bektaşi Veli Dostluk ve Barış Ödülü sahibi Yazar Yaşar Seyman’ın katıldığı “Kadın, Siyaset ve Yerel Yönetimler” paneliydi. Panelde, kadınların Türkiye’de yerel siyasette karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukları aşma mücadeleleri ele alındı. Eğitimci Ayşe GürOcak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Ayşegül Aldinç ile edebiyat ve müzik

Sanat dünyasının sevilen ismi Ayşegül Aldinç, “Malumatfuruş: Ayşegül’ün Günlüğü” kitabı üzerine gerçekleştirdiği söyleşide edebiyat ve müzik üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlikte, Aldinç’in müzik kariyerinden edebi deneyimlerine kadar birçok konuya değinildi. Söyleşi sonrası hayranlarıyla buluşan Aldinç, kitabını imzalayarak sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Aşk ve ilişkiler üzerine incelemeler

İlişki uzmanı ve yazar Adil Yıldırım, fuarın altıncı gününde aşk, flört, ilişki ve evlilik konularında önemli ipuçları paylaştı. Özellikle gençlerin ilgiyle takip ettiği söyleşide, Yıldırım, aşk ve ilişkilerde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini anlattı.

Cesur gazeteciliğin sesi

Gazeteci Murat Ağırel, “parsel, yağma ve talan” gibi hassas konuları tüm detaylarıyla ele aldığı söyleşisinde, cesur gazeteciliğin önemine vurgu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in de katıldığı etkinlikte, Ağırel’e teşekkür plaketi takdim edildi. Aytekin, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde gazetecilerin rolünü vurgularken, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok gibi isimleri anarak gazeteciliğin önemine dikkat çekti.

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, “101. Yılında Lozan Antlaşması” konulu söyleşisinde, Lozan’ın Türkiye’nin kaderini nasıl şekillendirdiğini ve bu antlaşmanın emperyalizme karşı kazanılan büyük bir zafer olduğunu anlattı. Katılımcılar, Meydan’ın derin tarih bilgisiyle Türkiye’nin geçmişine dair önemli bilgiler edindiler.

Başkan Ertaş’tan fuar kapanışına davet

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın altıncı gününde katılımcılarla sohbet ederek stantları gezdi. Tüm konuklara teşekkür eden Ertaş, fuarın muhteşem kapanışı için Pazar günü yapılacak etkinliklere tüm kitapseverleri davet etti.

6. Edremit Kitap Fuarı, altıncı gününde de kitapseverlere dolu dolu bir program sunarak, edebiyat, tarih ve siyasetin kalbinin attığı bir gün yaşattı. Etkinlikler, Pazar günü gerçekleşecek kapanış programıyla sona erecek.