19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 6. Edremit Kitap Fuarı, zengin içerikli etkinlikler ve söyleşilerle dolu son gününün ardından tamamlandı. Edremit Belediyesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen fuar, katılımcılar ve ziyaretçiler için unutulmaz bir edebiyat şöleni sundu.

Fuarın öne çıkan etkinlikleri

Edremit’in yetiştirdiği yerli polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Melih Günaydın, fuarın son gününde okurlarıyla buluştu. Günaydın, "Sürgün Avı" ve yeni kitabı "Buzlar Çözülünce" üzerinden edebiyat yolculuğunu anlatarak, polisiye edebiyatın kendisi için bir tutku olduğunu vurguladı. Günaydın, Edremit’in edebiyatındaki yerinden bahsederek bu topraklarda büyümenin ve burada edebiyatı konuşmanın anlamını paylaştı. Kendisine teşekkür plaketini Edremit Belediye Meclis Üyesi Nevin Sayman takdim etti.

Yazar Cemal Canpolat, "Yalnızlığa Yenilmeyen Toplum Aleviler" başlıklı söyleşisinde Aleviliği tarihsel gerçeklikleriyle ele aldı. Canpolat, Alevi öğretisinin evrensel insan hakları, özgürlük, emek ve yoksulluk gibi değerlerle nasıl örtüştüğünü dinleyicilere aktardı. Söyleşinin ardından, Canpolat’a teşekkür plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer sundu.

“Medya ve gerçekler” paneli

Fuarın son gününde, Gazeteciler Saygı Öztürk ve Can Coşkun, "Medya ve Gerçekleri" başlıklı bir panelde medya dünyasının zorluklarını tartıştı. Av. Mahmut Ceylan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, basının karşı karşıya kaldığı sorunlar tüm açıklığıyla ele alındı. Panelin sonunda, konuk gazetecilere plaketlerini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş takdim etti.

21. yüzyılda Cumhuriyet ve Laiklik

Gazeteci-Yazar Necdet Saraç, "21. Yüzyılda Cumhuriyet ve Laiklik" başlıklı söyleşisinde günümüz Türkiye’sinin sosyal ve politik sorunlarına cesurca değindi. Saraç, katılımcılara sorumluluklarını hatırlatarak, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temaları üzerinden yeni bir Türkiye inşa etmenin önemine vurgu yaptı. Söyleşi sonunda Saraç’a teşekkür plaketini, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci sundu.

Emin Çapa’dan geleceğe dair öngörüler

Fuarın son söyleşisinde Gazeteci Emin Çapa, "Dünyanın 1001 Hali" başlıklı konuşmasında dünya düzenindeki değişimlere ve gelecekte çocukları bekleyen tehlikelere dikkat çekti. Çapa, dinleyicilere geleceğe dair önemli uyarılarda bulunarak, ülkelerine sahip çıkmalarını tavsiye etti. Çapa’ya, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş teşekkür plaketini takdim etti.

Fuar boyunca etkinliklerin sunuculuğunu üstlenen Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Akademisyeni Gökhan Bayram’a, başarılı sunuculuğu nedeniyle Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından teşekkür plaketi verildi.

“Aydınlanma ışığını Edremit’ten yaktık”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın kapanışında yaptığı konuşmada katılımcılara, kitapseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ertaş, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu fuarı 'Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap' temasıyla tamamladık. Kitaplar insanı, insan dünyayı değiştirir diyerek, aydınlanma ışığını Edremit’ten yaktık. Seneye daha büyük bir organizasyonda buluşmak dileğiyle" dedi.