İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin kültürlerarası etkileşim sağladığını söyledi.

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılış töreni gerçekleştirildi. Han Çadır önünde yapılan kurdele kesiminin ardından konuşan bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası organizasyon düzenleme gücüne değinerek, " Türkiye uluslararası spor organizasyonları konusunda bir devrim yaşamaktadır. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki Türkiye, büyük bir tesis hamlesi gerçekleştirmektedir." dedi.



Türkiye'nin modern stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Sayın Bilal Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu da başka bir vizyonu bize anlatıyor. Çünkü bir yanda modern olimpiyatlar var. Diğer yanda da geleneksel sporların ortaya çıkarılması, gençlere tanıtılması var. Bu güzel organizasyonun altıncı yılında beraberiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının festivali desteklediğine değinen Bak, "Hepimiz çocukken hayal ederiz, at binmek, güreş tutmak, koşmak, oynamak isteriz. Burada cıvıl cıvıl çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Okullardan gelmişler ve buradaki kültürel faaliyetleri görüyorlar. Hepimiz çocukken at binmek istemişiz. Burada onun denemesini yapabilirler. Buradaki eğlenceleri, kültürü görebilirler. Türki cumhuriyetlerden, çevre ülkelerden gelen dostlarımızın etkinliklerini görebilirler. Etnospor bu vizyona sahip." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Türklerin geleneksel sporlara verdiği öneme ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bütün Türkler için güreş çok önemlidir. Tarihi Kırkpınar Güreşleri, bu yıl 663. kez düzenlenecek. Asırlardır devam ediyor. Dahası var, Elmalı Yağlı Güreşeleri, 10 yıl daha fazla. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin pek çok yaylada, köyde, bu geleneksel organizasyonları göreceksiniz. Yağlı güreşleri, karakucak güreşlerini göreceksiniz. Tüm dünyaya 'Türk gibi güçlü' sözünü söyleten güreşçilerimiz, hep bu er meydanlarından yetişmiştir. Atçılıkta, ciritte ve pek çok geleneksel organizasyonda bu vizyon ortaya çıkmaktadır. Türkiye bir spor ülkesidir. Yapılan organizasyonlarda ortaya koyduğu vizyonla başarılı bir ülke olma konumunda ilerlemektedir."

Festivalin uzun yıllar devam edeceğine inandığını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Türkiye modern stadyumlarıyla geçen yıl UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini organize etti. 2026 ve 2027 yıllarında UEFA finallerini organize edeceğiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiren bir Türkiye var. Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali de yıllarca sürecek. Bu bir kültürler arası iletişim." değerlendirmesinde bulundu.







