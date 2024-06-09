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Etnospor Kültür Festivali'ne katılan ziyaretçiler Kıraç konserini takip ederken şarkılara eşlik etti.

Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılar da madalya ve sertifikalarını aldı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, kapanış töreniyle tamamlandı.

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