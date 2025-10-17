İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, “Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz. Her gün bir yerlerde mutlaka sanat, edebiyat solunmalı. İzmir’in kültür hayatını zenginleştirmeye, her köşesini sanatla, kitapla buluşturmaya kararlıyız. İzmir, kitapla daha güzel, edebiyatla, sanatla, umutla daha güzel” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta kapılarını açtı. Fuarla eş zamanlı yapılan 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali de başladı. Açılışa; fuarın onur konuğu Mehmet Eroğlu, uluslararası onur konuğu Fabien Toulmé, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, bürokratlar, edebiyatçılar ve kitapseverler katıldı.

Tugay: Geleceğin okurlarını yetiştireceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarda bu yıl anime ve manga tutkunları için özel bir bölüm oluşturduklarını söyledi. Tugay, "Özellikle gençler, manga ve animeye özel bir ilgi duyuyor, biliyorum. Kitap fuarlarının en önem verdiğim yanlarından biri bu; gençleri ve çocukları kitapla, sanatla, yaratıcılıkla, hayal gücüyle buluşturmak. Geleceğin okurlarını böyle yetiştireceğiz. Ne kadar okursak o kadar aydınlanacağız. Bu nedenle fuarda çocuklar ve gençler için özel etkinlikler de hazırladık. Çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik paneller düzenlenecek” dedi.

“Gençlerin kalemi kıymetli”

Kültürpark’ı adına yakışır bir park haline getirdiklerini, İlber Ortaylı Kütüphanesi’ni açtıklarını hatırlatan Tugay, 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali hakkında bilgiler verdi. Tugay, “Kitap fuarımızla eş zamanlı başlattığımız 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, kitapların dünyasına başka bir pencere açıyor. Üç gün boyunca yazarlar, şairler, gençler, okurlar buluşacak. Festivalde gençlerin özel bir yeri var. ‘Edebiyat Yolculuktur’ temasıyla yola çıkan festival kapsamında, ülke genelinde liseler arası edebiyat yarışması düzenledik. Gençler ‘Yolculuk’ temalı öyküler, şiirler, denemeler yazdı. Gençlerin kalemi bizim için ayrıca kıymetli. Çünkü geleceğin yazarlarını, düşünen, üreten gençleri desteklemek, en büyük görevlerimizden biri” dedi.

“Şairlerin gözünden İzmir’i okuyacağız”

Edebiyat Festivali’nin geleceğe de izler bırakacağını belirten Tugay, “Konuk şairler ‘Şair Yürüyüşü’ etkinliğine katılacak, kenti gözlemleyecekler. Kaleme alacakları eserler, festivalin 10. yılı olan 2026’da ‘İzmir Şiirleri’ adıyla kitaplaştırılacak. Edebiyat tarihinde kentimizden kalıcı bir iz bırakacağız. Şairlerin gözünden İzmir’i okuyacağız. Bu çok heyecan verici bir deneyim olacak. Çünkü kültür-sanat, bir kentin kalbidir. Bununla kalbimizin atışını hissedeceğiz. İzmir’de her çocuğun, her gencin kitapla, sanatla buluşmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz. Her gün bir yerlerde mutlaka sanat, edebiyat solunmalı. İzmir’in kültür hayatını zenginleştirmeye, her köşesini sanatla, kitapla buluşturmaya kararlıyız. İzmir, kitapla daha güzel, edebiyatla, sanatla, umutla daha güzel” diye konuştu.

Toulmé: Türk okurlar gerçekten eşsiz

Onur konuğu Fabien Toulmé, “Türkiye, yazarlık yolculuğumda çok önemli bir yere sahip ülkelerden biri. Türk okurlarla ilk kez bir yıl önce İstanbul’da tanışma fırsatı bulmuştum. Bu karşılaşma beni derinden etkilemişti. Aynı duyguyu burada İzmir’de de yaşadım. Türk okurlar gerçekten eşsiz. Onların coşkusu, sıcaklığı, sevgilerini ifade etme şekilleri benzersiz. İzmir’i keşfetme fırsatı yakaladım. Kentin güzelliği, sakinliği o kadar güzeldi ki” diye konuştu.

Eroğlu: Kitabın okurla, okurun yazarlarla buluştuğu ender yerlerden biri

Onur konuğu Mehmet Eroğlu, “Doğma büyüme, geçmişe uzanan İzmirliliğim var. Çok mutluyum. Bu mutluluğum gençliğimin geçtiği mekanda olan buluşmayla perçinleniyor. Kitap fuarları çok önemli, çünkü kitabın okurla, okurun yazarlarla buluştuğu ender yerlerden biri. Bu zor koşullarda her zaman ilk vazgeçilen konulardan birisi kitap, edebiyattır. 10 günlük sürenin İzmir’e ve okurlarına kutlu mutlu olmasını diliyorum” dedi.

Simsaroğlu: İzmir tüm ülkenin kültür başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, “İzmir yılda iki kez Türkiye’nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yaparak yalnızca Ege’nin değil, tüm ülkenin kültür başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor” diye konuştu.

Onur konuğu yazar Mehmet Eroğlu

Fuarın onur konuğu Mehmet Eroğlu, Dila Taşcı’nın moderatörlüğündeki söyleşide, 18 Ekim saat 15.00’te Ahşap Sahne’de edebiyat serüvenini anlatırken, saat 16.00’da ise İletişim Yayınları Standı’nda kitaplarını imzalayacak.

Bu yılın uluslararası onur konuğu olan çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinden Fransız Fabien Toulmé, 19 Ekim saat 15.00’te Ahşap Sahne’de, Ayşegül Utku Günaydın’ın yöneteceği “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” söyleşisinde okurlarıyla buluşacak. Toulmé, 18 Ekim’de Deli Dolu Yayınları ve 19 Ekim’de ise Tudem Yayın Grubu stantlarında kitaplarını imzalayacak.

Söyleşiler de var

İZKİTAP, bu yıl, İzmir’in kültürel, tarihsel ve gastronomik zenginliklerinin konuşulduğu söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler, kentin geçmişten günümüze uzanan hikayesini, tarihini, kültürünü, gastronomisini ve toplumsal yaşamını yakından tanıma fırsatı bulacak.

21 Ekim Salı saat 20.00’de rock grubu Duman, Kültürpark Çim Alanda vereceği konserle İzmirlilere müzik dolu bir gece yaşatacak. 19 Ekim Pazar saat 19.00’da ise, sosyal medyada paylaştığı skeçlerle büyük beğeni toplayan komedyen Tahsin Hasoğlu, Ahşap Sahne’de kahkaha dolu stand-up gösterisiyle fuar ziyaretçileri ile buluşacak.

Giriş ücretsiz

Kitapseverler, fuarla ilgili tüm programa ve daha fazlasına https://www.kitapizmir.com/internet sitesinden ulaşabilecek. Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.