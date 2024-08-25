İstanbul Fatih’te, Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının detayları

Olay, otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın haberinin alınması üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, otelde bulunan kişileri de güvenli bir şekilde tahliye etti.

Tahliye çalışmaları

Yangın sırasında otelin üst katlarında mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye merdiveni yardımıyla pencerelerden tahliye edildi. Ekipler, zor durumda kalanları kurtarırken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yangın sonucu dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.