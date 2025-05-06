Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt ürünlerinde fiyatlar yeniden değişti. 6 Mayıs itibarıyla LPG'de indirim gerçekleşti, motorine ise yeni bir indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor

Brent petrolün uluslararası piyasalarda gösterdiği değişken seyir, Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 6 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla bazı akaryakıt kalemlerinde fiyat güncellemeleri yapıldı.

6 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları (Ortalama)

Benzin litre fiyatı: 45,75 TL

Motorin litre fiyatı: 46,17 TL 6 Mayıs 2025 Aydın altın fiyatları: Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altın kaç TL?

LPG litre fiyatı: 26,09 TL

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,00 TL

Motorin (Mazot): 45,24 TL

LPG (Otogaz): 25,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 26,19 TL

LPG'de indirim, Motorinde yeni indirim yolda

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Mayıs 2025 itibarıyla LPG litre fiyatında indirime gidildi. Tüketicilerin merakla beklediği gelişme sonrası İstanbul genelinde LPG fiyatı ortalama 50 kuruş civarında düşüş gösterdi.

Ayrıca sektör temsilcileri, yarından itibaren motorin fiyatında 1,29 TL'lik bir indirim beklendiğini duyurdu. İndirimin, rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki oynaklığın azalmasına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV kalemlerinin toplamından oluşuyor. Rafineri çıkış fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.