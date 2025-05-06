İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği fiyatlara göre gram altın 4180 TL seviyesinden işlem görüyor. Has altın ise 4260,18 TL olarak belirlendi.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın 7310 TL'ye satılırken, eski çeyrek altın fiyatı 7300 TL olarak kaydedildi. Yarım altın 14620 TL, ziynet altını ise 29240 TL'den alıcı buluyor.

Cumhuriyet altını 29 bin lirayı aştı

Cumhuriyet altını, yükseliş eğilimini sürdürerek 29350 TL'ye ulaştı. Bu artış, yatırımcıların dikkatini yeniden fiziki altın tarafına çevirdi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bilezik fiyatları da merak ediliyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 4180 TL olurken, 18 ayar bilezik 3630 TL, 14 ayar bilezik ise 3410 TL'den satışa sunuluyor.

Uzmanlar temkinli olmayı öneriyor

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarına bağlı olarak şekillendiğini belirten ekonomi uzmanları, yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalarda temkinli davranmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Altın fiyatları - İzmir (6 Mayıs 2025):

Gram altın: 4180 TL

Has altın: 4260,18 TL

Çeyrek altın (yeni): 7310 TL

Çeyrek altın (eski): 7300 TL

Yarım altın: 14620 TL

Ziynet altını: 29240 TL

Cumhuriyet altını: 29350 TL

22 ayar bilezik: 4180 TL

18 ayar bilezik: 3630 TL

14 ayar bilezik: 3410 TL