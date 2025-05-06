Kuyumcu ve serbest piyasa verilerine göre altın fiyatlarında dikkat çeken farklılıklar göze çarpıyor.

Manisa'da gram altın 4265 TL'den satılıyor

Kapalıçarşı tarafından önerilen verilere göre Manisa'da gram altın alışta 4216,68 TL, satışta ise 4265,59 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasada ise gram altının alış fiyatı 4171,72 TL, satış fiyatı ise 4192,68 TL olarak belirlendi.

22 ayar bilezik fiyatı kuyumcularda 4055,55 TL, serbest piyasada ise 3841,50 TL'den alıcı buluyor.

Çeyrek altın 6992 TL'ye kadar yükseldi

Manisa Kuyumcular Odası verilerine göre çeyrek altın (2025 basımı) satış fiyatı 6969 TL, eski çeyrek ise 6959 TL olarak işlem görüyor. Serbest piyasada ise 2025 çeyrek altın 6992,01 TL seviyesinden satılıyor.

Yarım ziynet altın 13918 TL, tam ziynet altın 27708 TL, gremse ziynet altın ise 69377 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Serbest piyasada bu değerler biraz daha düşük seviyelerde.

Cumhuriyet altınında fiyatlar 28 bin lirayı geçti

Ata altın (Cumhuriyet altını) kuyumcu piyasasında 28453 TL'ye satılırken, serbest piyasada Ata Lira 27825 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ata 5'li altın ise kuyumcularda 141895 TL'ye alıcı buluyor.

Altın piyasasında temkinli iyimserlik

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliğin küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gerilimlerle bağlantılı olduğunu belirterek yatırımcılara kısa vadede dikkatli adım atmalarını öneriyor.

Altın fiyatları - Manisa (6 Mayıs 2025):

Gram altın (kuyumcu): 4265,59 TL

Gram altın (serbest piyasa): 4192,68 TL

22 ayar bilezik (kuyumcu): 4055,55 TL

22 ayar bilezik (serbest piyasa): 3841,50 TL

Çeyrek altın (2025): 6969 TL - 6992,01 TL

Yarım ziynet altın: 13918 TL

Tam ziynet altın: 27708 TL

Gremse ziynet: 69377 TL

Ata Lira (Cumhuriyet): 28453 TL (serbest: 27825 TL)

Ata 5'li altın: 141895 TL