6 Mayıs 2025'te borsada lot bazında en çok işlem gören hisseler açıklandı. en fazla işlem SASA, İş Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinde gerçekleşti.

6 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da lot bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu. Veriler, yatırımcıların gün içinde yoğun şekilde işlem yaptığı senetleri ortaya koydu. Listenin ilk sırasında sasa yer alırken, onu İş Bankası (İSCTR) ve Emlak Konut (EKGYO) takip etti.

En çok işlem gören hisseler (lot): 6 mayıs 2025

Yatırımcıların yoğun işlem gerçekleştirdiği hisseler, lot bazlı sıralamayla gün yüzüne çıktı. özellikle sanayi, inşaat ve bankacılık sektörüne ait hisseler öne çıktı.

Lot bazında en yüksek işlem hacmine sahip 10 hisse

Sıra Hisse Son Fiyat Günlük % İşlem Hacmi (LOT) Hacim (TL) 1 SASA 4,03 -0,74 107.700.912 436.130.702 2 ISCTR 10,30 +1,18 104.319.874 1.071.819.518 3 EKGYO 12,22 +1,24 75.503.941 924.250.708 4 BTCIM 5,41 -0,73 73.980.748 402.232.930 5 IHLAS 2,46 +2,50 71.529.946 174.912.463 6 KATMR 1,53 +0,66 68.278.581 104.337.023 7 YKBNK 22,88 +1,60 57.573.140 1.316.680.703 8 LRSHO 4,08 -2,16 53.081.685 221.902.254 9 FORMT 7,68 +8,94 48.625.973 368.751.932

İnşaat ve sanayi hisselerinde işlem yoğunluğu

En fazla işlem gören hisseler arasında sanayi ve inşaat sektörüne ait hisselerin yoğunluğu dikkat çekti. SASA, BTCİM ve EKGYO hisseleri büyük lot hacimlerine ulaştı.

Bankacılık sektöründe yüksek işlem

Lot bazında işlem hacminde İSCTR ve YKBNK hisseleri, yatırımcılar arasında sıkça alınıp satıldı. bu durum, bankacılık sektörüne olan ilginin sürdüğünü gösterdi.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.