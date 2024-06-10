İçişleri Bakanlığı'nın 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni çipli kimlik kartlarına geçilmesi gerekliliğini duyurmasının ardından bugün yaklaşık 80 milyon kişi yeni kimlik kartını kullanmaya başladı. Ancak 6 milyon kişi hâlâ eski kimlik kartını kullanıyor.istanbul (igfa) - Temaslı ve temassız olmak üzere birbirinden bağımsız iki adet çip bulunan yeni çipli kimlik kartlarında temaslı, yani kart yüzeyinde kontak kısmı görünen çip, kontak kısmından bir cihaza bağlanarak kullanılabiliyor. Bu çipte; Elektronik Kimlik Uygulaması, Kimlik Doğrulama Uygulaması, Elektronik İmza Uygulaması, Acil Sağlık Bilgisi Uygulaması, Ehliyet uygulaması bulunuyor. Temassız, yani görünmeyen gömülü çip ise yakın temas özelliği olan cihazlarla kullanılabiliyor. Pasaport buradaki uygulama olarak öne çıkıyor.



Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk mobil kart erişim cihazı biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Yeni çipli kimlik kartlarının hayatımızı kolaylaştıracak pek çok özelliği bulunuyor. Temaslı çip çok daha güvenlikli. PIN ve parmak izi doğrulama mevcut. Temaslı çipte kimlik doğrulama ve e-imzayı zaten kullanıyoruz. Çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak Türkiye genelinde noterlerde, tapu ve kadastro müdürlüklerinde, belediyelerde, evlendirme dairelerinde, bankalarda, SGK, ÖSYM, kolluk kuvvetleri gibi pek çok kurumda evlendirme dairelerinde olası sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesi mümkün. Bu yıl kart erişim cihazı (KEC) kullanan kurumların sayısında hızlı bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kimlik doğrulama cihazı ihtiyacının olacağını öngörüyoruz” dedi.

“Çipli kimlik kartları ödeme yapmak için kullanılabilecek”

Ehliyet ve acil sağlık uygulamaları çalışsa da henüz kullanılmadığını belirten Ümit Yaşar Usta, “Temaslı çipte dört ekstra uygulama alanı daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ödeme olacak. Çipli kimlik kartları, kredi ve banka kartları gibi ödeme yapmak için kullanılabilecek. Elektronik kimlik, bankalar ve ödeme aracı kuruluşları için bir ispat ve kontrol sağlıyor. Bugün pek çok ödeme noktasında, aynı zamanda kimlik tespiti de yapılıyor. Kredi kartından daha güvenli olan çipli kimlik kartları ve parmak izi doğrulamayla hastane bankosu, noterler, oteller gibi pek çok noktada tek işlemle hem kimlik doğrulama ve ödeme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

