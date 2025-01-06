Yeni haftanın ilk gününde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında artış gözlemlendi.

Güncel altın fiyatları

Gram Altın : 2.999,75 TL

: 2.999,75 TL Çeyrek Altın : 4.987,00 TL

: 4.987,00 TL Yarım Altın: 9.969,00 TL

Tam Altın: 19.822,80 TL

Cumhuriyet Altını: 19.862,00 TL

Gremse Altın: 49.709,00 TL

Ons Altın: 2.640,90 Dolar

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş, dolar kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak devam ediyor. Ons altın fiyatlarının da 2.640,90 dolar seviyesine çıkması, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomistler, 2025 yılına girerken altın fiyatlarındaki dalgalanmanın süreceğini belirtiyor. Küresel enflasyon, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler, altın yatırımcılarının piyasayı dikkatle takip etmesini gerektiriyor.