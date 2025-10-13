Borsa İstanbul’da yatırımcılar, önümüzdeki hafta temettü ödemeleriyle gelir elde edecek. 13-17 Ekim tarihleri arasında 6 halka açık şirket, hissedarlarına kâr payı dağıtacak.

Temettü Takvimi (Tablo)

Şirket Hisse Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Temettü Tarihi Taksit LDR Turizm A.Ş. LIDER 0,1426024 0,121212 13 Ekim 4. taksit Batı Ege GYO BEGYO 0,0214723 0,0214723 13 Ekim 1. taksit

Not: Haftanın diğer dört şirketinin temettü detayları açıklanmadı, yatırımcıların resmi Borsa İstanbul duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Temettü ödemeleri, yatırımcıların portföylerini güçlendiren önemli bir gelir kalemi olarak öne çıkıyor. Bu hafta ödemeleri yapılacak şirketler arasında LDR Turizm ve Batı Ege GYO yer alıyor.

LDR Turizm (LIDER) : Hisse başına brüt 0,1426024 TL, net 0,121212 TL temettü dağıtacak. 13 Ekim'de 4. taksit ödemesi gerçekleşecek.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO): Hisse başına brüt ve net 0,0214723 TL temettü ödemesi yapılacak. Ödeme 13 Ekim’de gerçekleşecek ve 1. taksit olacak.

Yatırımcılar, temettü ödemelerini alabilmek için ödemeden önce hisseyi temettü hakkı tarihinden önce portföylerinde bulundurmalı. Bu tarihler, şirketlerin resmi açıklamalarıyla Borsa İstanbul’da duyuruluyor.