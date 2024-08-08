Merve Ateş'in mezarı, İskenderun’daki Çankaya Mezarlığı’nda, depremden yaklaşık 3-4 gün sonra isimsiz olarak defnedildiği anlaşıldı. DNA testi ve fotoğraflarla yapılan kontroller sonucunda, genç kadının cenazesinin bu mezarlıkta bulunduğu doğrulandı. Ateş'in ailesi, cenazenin doğru kişiye ait olduğundan emin olmak için yeniden DNA testi yaptırma talebinde bulunacak.

Ateş ailesinin zorlu süreci

Depremin ardından Hatay’da birçok kişiden haber alınamazken, Merve Ateş’in anne ve babası da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Ailesinin yaşadığı evin enkazında Ateş’e dair herhangi bir iz bulunamadı. Kardeşinin bulunması için ablası İlknur Karaca, çeşitli platformlarda yardım çağrısında bulunmuştu.

Ateş’in cenazesinin bulunması, acılı aile için bir teselli kaynağı olsa da, resmi süreçlerin tamamlanması için yeniden DNA testi yapılması gerekecek.