Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binadan sağ kurtulan ancak kolunu kaybeden 63 yaşındaki Zehra Taha, aynı evde yaşamını yitiren yeğeni ve yengesinin acısını yaşıyor. Yeğeni Cem'i çok sevdiğini belirten Zehra Taha, "Keşke ben ölseydim de Cem ölmeseydi" diyerek gözyaşı döktü.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 kentte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralı kurtuldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ikinci yıl dönümü yaklaşırken acılar yine tazelendi.

Depremde bina stokunun yüzde 55'inin yıkıldığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan konteyner kette yaşam savaşı veren Zehra Taha, kaybettiği yakınları nedeniyle acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

İlk depremde yıkılan iki katlı binadan yaralı olarak kurtulan ancak sol kolunu dirsek altından kaybeden Zehra Taha, aynı evde birlikte yaşadıkları 41 yaşındaki yeğeni Cem Taha ile 67 yaşındaki yengesi Leyla Taha hayatını kaybetti.

“Son anda kendimi dışarı attım”

Yaşadığı felaketi gözyaşları içinde anlatan Zehra Taha, depremi ilk kendisinin hissettiğini, yataktan çıkıp, ev halkını uyandırmaya çalıştığını söyledi.

Çocuklarını uyandırdıktan sonra aynı evde birlikte kaldıkları yengesi Leyla ile yeğeni Cem'i uyandırmaya çalıştığını ancak binanın yıkılmaya başlamasıyla birlikte kaçtığını anlatan Zehra Taha, “Kaçarken koluma bir şey düştü ve büyük hasar gördü. Son anda kendimi dışarı attım. Yengem ile yeğenim enkazda kaldı. Onların cansız bedenlerini enkazdan çıkarttık. Tedavi sürecimde doktorlar kolumu kesmek zorunda kaldı. Cem ile yengem çok iyi insanlardı. Bizlere çok büyük destek sağlarlardı. Birbirimizi çok seviyorduk. O anları unutmam mümkün değil. Acılarını hâlâ yaşıyorum. Keşke ben ölseydim de Cem ölmeseydi. Onun acısını unutmam mümkün değil. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın” diye konuştu.