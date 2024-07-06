İzmir'de 6 Temmuz'da 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcaağaç

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenice ( ALANKIYI KÖY YOLU )

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğanlar ( 1423. Sk. 1422. Sk. 1410. Sk. 1421. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karacaağaç ( 4022. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. YAĞ YERİ GRUBU İzmir-Aydın Otoyolu Şehit Er Zeki Toker )

Yıldızlar ( ŞEHİT ER ZEKİ TOKER )

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belenbaşı ( Belen Cd. 3023. Sk. 3021. Sk. 3019/1. Sk. 3019. Sk. 3018/1. Sk. 3018. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3015. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. )

Zafer ( 2359 Sk. )

Doğancılar ( 6006. Sk. 6007. Cd. 6007 6007/2. Sk. 6010. Sk. 6002/1 6010 6004/1 Sk. 6013 6030 6015 6001 YUNUS EMRE 5025/1 KOCAORMAN MEVKİİ kocaorman mevkii )

Karacaağaç ( 4022. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. YAĞ YERİ GRUBU İzmir-Aydın Otoyolu )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 4:00 - 8:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmetpaşa ( 1 3 3/1. Sk. 3/2. Sk. Adnan Menderes Cd. ATATÜRK ŞEHİT SAMİ AKBULUT 76/1 )

Cumhuriyet ( Dikili Parkı Uğur Mumcu Cd. )

Saat : 8:30 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Hakkı Gültekin Sk. Gazi Mehmet Aşık Sk. Dr. Alpyörük Sk. 109 107 105. Sk. SUCUHAFIZ Stadyum Cd. Namık Kemal Cd. Barış Sk. Avcı Sk. Ara Sk. YURDAL TOKAT Kasım Türksava Sk. )

Saat : 13:30 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Kara Halil Paşa Cd. İncirli Çeşme Sk. Çambaşı Sk. Kayalı Sk. Bergama Cd. 118. Sk. 119. Sk. 129. Sk. 139 Sk. 131 134. Sk. Namık Kemal Cd. Orkide Sk. Postane Sk. )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Devrim ( 3749/1. Sk. 3749/2. Sk. 3749/4. Sk. 3753/20. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Merkez ( 1225 )

İskele ( DENİZ )

Saip ( 3111 3137 3109 3126 )

Sarpıncık

Küçükbahçe ( 8107 )

Hasseki ( Cikmaz )

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saip ( SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3256 )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovacık ( Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )

Sarılar

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar Atatürk Başkomutan Atatürk Kemalpaşa Yolu )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Suludere ( SULUDERE İç Yol Suludereköyü İç Yol Suludere Mahallesi İç Yol )

İstiklal ( Beyazıt Cd. )

Ceritler ( SÜLÜKLÜ )

KINIK / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Poyracık ( Mezarlık Kınık Köseler Dumlupınar )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Oğlananası Atatürk ( Anafartalar Cd. )

Kısık ( 7707 SOKAK 7711 sokak 7710/1 7709/4 sokak 7709/2 7709/6 sokak 7709/9 sokak 7709/1 sokak 7709/7 7709/3 7709/8 7709/5 7709/11 7709/10 7709/13 7709 sokak 7709 SOKAK 7706 7708 sokak 7700. Sk. 7701. Sk. 7702. Sk. 7703. Sk. 7704. Sk. 7705. Sk. 7706. Sk. 7707. Sk. 7708. Sk. 7710. Sk. 7715. Sk. Adnan Menderes Havaalanı 7709/12 Kısık Koy Kısık Köyü SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI 7714 SOK 7712 7715 )

Bulgurca ( 6827 sokak 6847 Bahçeli Sk. 6832 6827 )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 13:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Villakent ( 5162. Sk. 5187 5172 İbibik Cd. Pelikan Cd. 5141 Flamingo Cd. Fiyu Cd. Bülbül Cd. 5186. Sk. 5185. Sk. 5180/1 Sk. 5180. Sk. 5174. Sk. 5173. Sk. 5172. Sk. 5170. Sk. 5168. Sk. 5167. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5151. Sk. 5150. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ulus ( 7526. Sk. 7518 7503/1 7503 7501/1. Sk. 7501. Sk. Koyundere Cami Cd. Nene Hatun Cd. 7530/1. Sk. 7530/2. Sk. 7530/3. Sk. 7530/4. Sk. 7532. Sk. 7501 7530. Sk. 7532/3. Sk. 7526/3 )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gerçekli

Birgi ( ÇÖREKBABA )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakova

Seyrekli

Balabanlı

Kazanlı

Saat : 1:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )

Kemer ( KEMER PARNALI )

Yılanlı

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Işık ( Işık Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ayaklıkırı ( AYAKLIKIRI CUMHURİYET Ayaklıkırı Köyü Ayaklıkırı Köyü İç Yolu )

Yenioba ( yeni oba köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri yenioba köyü 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler Yeni oba köyü 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü Yeni Oba 5351 Kümeevler Yenioba Köyü Yenioba Köyü İç Yolu )

Kurşak

Alacalı ( Harmantepe HARMANTEPE Alacalı Köyü İç Yolu Alacalı Yolu )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )

Dünya Fuarı EXPO, 2027 yılında İzmir'de düzenlenecek! Dünya Fuarı EXPO, 2027 yılında İzmir'de düzenlenecek!

Kızılcahavlu

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilköy ( Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Karabekir ( Bahçeli Sk. )

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Türkmenköy ( 215. Sk. )

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bülbüldere

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ertuğrul ( 3007. Sk. 3011. Sk. 3013. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3020. Sk. 3022 NECATİ DOĞANOĞLU SADIK İLERİ 3002. Sk. )

Cumhuriyet

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yazıbaşı ( 250/2 Sk. İZMİR AYDIN Karakaya Sk. YALI )

Bahçelievler ( 9109 Sk. adalet 9110 3 Sk. 413. Sk. 418. Çk. Sk. 422 423. Sk. 424. Sk. 427. Sk. 8102.Sk. 9105. Sk. )

Editör: Engin Keskin