İzmir'de 6 Temmuz'da 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcaağaç
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenice ( ALANKIYI KÖY YOLU )
Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar ( 1423. Sk. 1422. Sk. 1410. Sk. 1421. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaağaç ( 4022. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. YAĞ YERİ GRUBU İzmir-Aydın Otoyolu Şehit Er Zeki Toker )
Yıldızlar ( ŞEHİT ER ZEKİ TOKER )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( Belen Cd. 3023. Sk. 3021. Sk. 3019/1. Sk. 3019. Sk. 3018/1. Sk. 3018. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3015. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. )
Zafer ( 2359 Sk. )
Doğancılar ( 6006. Sk. 6007. Cd. 6007 6007/2. Sk. 6010. Sk. 6002/1 6010 6004/1 Sk. 6013 6030 6015 6001 YUNUS EMRE 5025/1 KOCAORMAN MEVKİİ kocaorman mevkii )
Karacaağaç ( 4022. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. YAĞ YERİ GRUBU İzmir-Aydın Otoyolu )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 4:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 1 3 3/1. Sk. 3/2. Sk. Adnan Menderes Cd. ATATÜRK ŞEHİT SAMİ AKBULUT 76/1 )
Cumhuriyet ( Dikili Parkı Uğur Mumcu Cd. )
Saat : 8:30 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Hakkı Gültekin Sk. Gazi Mehmet Aşık Sk. Dr. Alpyörük Sk. 109 107 105. Sk. SUCUHAFIZ Stadyum Cd. Namık Kemal Cd. Barış Sk. Avcı Sk. Ara Sk. YURDAL TOKAT Kasım Türksava Sk. )
Saat : 13:30 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Kara Halil Paşa Cd. İncirli Çeşme Sk. Çambaşı Sk. Kayalı Sk. Bergama Cd. 118. Sk. 119. Sk. 129. Sk. 139 Sk. 131 134. Sk. Namık Kemal Cd. Orkide Sk. Postane Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Devrim ( 3749/1. Sk. 3749/2. Sk. 3749/4. Sk. 3753/20. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Merkez ( 1225 )
İskele ( DENİZ )
Saip ( 3111 3137 3109 3126 )
Sarpıncık
Küçükbahçe ( 8107 )
Hasseki ( Cikmaz )
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saip ( SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3256 )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )
Sarılar
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar Atatürk Başkomutan Atatürk Kemalpaşa Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Suludere ( SULUDERE İç Yol Suludereköyü İç Yol Suludere Mahallesi İç Yol )
İstiklal ( Beyazıt Cd. )
Ceritler ( SÜLÜKLÜ )
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Poyracık ( Mezarlık Kınık Köseler Dumlupınar )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Oğlananası Atatürk ( Anafartalar Cd. )
Kısık ( 7707 SOKAK 7711 sokak 7710/1 7709/4 sokak 7709/2 7709/6 sokak 7709/9 sokak 7709/1 sokak 7709/7 7709/3 7709/8 7709/5 7709/11 7709/10 7709/13 7709 sokak 7709 SOKAK 7706 7708 sokak 7700. Sk. 7701. Sk. 7702. Sk. 7703. Sk. 7704. Sk. 7705. Sk. 7706. Sk. 7707. Sk. 7708. Sk. 7710. Sk. 7715. Sk. Adnan Menderes Havaalanı 7709/12 Kısık Koy Kısık Köyü SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI 7714 SOK 7712 7715 )
Bulgurca ( 6827 sokak 6847 Bahçeli Sk. 6832 6827 )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 13:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Villakent ( 5162. Sk. 5187 5172 İbibik Cd. Pelikan Cd. 5141 Flamingo Cd. Fiyu Cd. Bülbül Cd. 5186. Sk. 5185. Sk. 5180/1 Sk. 5180. Sk. 5174. Sk. 5173. Sk. 5172. Sk. 5170. Sk. 5168. Sk. 5167. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5151. Sk. 5150. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulus ( 7526. Sk. 7518 7503/1 7503 7501/1. Sk. 7501. Sk. Koyundere Cami Cd. Nene Hatun Cd. 7530/1. Sk. 7530/2. Sk. 7530/3. Sk. 7530/4. Sk. 7532. Sk. 7501 7530. Sk. 7532/3. Sk. 7526/3 )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerçekli
Birgi ( ÇÖREKBABA )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakova
Seyrekli
Balabanlı
Kazanlı
Saat : 1:00 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Işık ( Işık Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ayaklıkırı ( AYAKLIKIRI CUMHURİYET Ayaklıkırı Köyü Ayaklıkırı Köyü İç Yolu )
Yenioba ( yeni oba köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri yenioba köyü 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler Yeni oba köyü 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü Yeni Oba 5351 Kümeevler Yenioba Köyü Yenioba Köyü İç Yolu )
Kurşak
Alacalı ( Harmantepe HARMANTEPE Alacalı Köyü İç Yolu Alacalı Yolu )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Kızılcahavlu
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Karabekir ( Bahçeli Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Türkmenköy ( 215. Sk. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bülbüldere
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3007. Sk. 3011. Sk. 3013. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3020. Sk. 3022 NECATİ DOĞANOĞLU SADIK İLERİ 3002. Sk. )
Cumhuriyet
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yazıbaşı ( 250/2 Sk. İZMİR AYDIN Karakaya Sk. YALI )
Bahçelievler ( 9109 Sk. adalet 9110 3 Sk. 413. Sk. 418. Çk. Sk. 422 423. Sk. 424. Sk. 427. Sk. 8102.Sk. 9105. Sk. )