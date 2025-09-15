Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na yola çıktı. Öcalan’ı avukatları en son 2019 yılında ziyaret etmişti.

Avukat heyeti

Heyette Asrın Hukuk Bürosu’ndan Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk ve İbrahim Bilmez yer aldı. Görüşme, yeni çözüm süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. ve 18. toplantıları öncesinde gerçekleşiyor.

Ziyaretin önemi

Öcalan’la avukatları arasındaki görüşmeler, cezaevi koşulları ve hukuki süreçler açısından kritik öneme sahip. 6 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret, hem avukat heyeti hem de siyasi ve hukuki çevrelerce yakından takip ediliyor.