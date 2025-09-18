İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON, Seferihisar ilçesindeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm III. Etap projesinde İş Dünyası Kooperatifi ile 'Niyet Protokolü' imzaladı. Projenin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Protokol, konut bedellerinin 60 ay vadeyle ödenmesi şartıyla düzenlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON, Örnekköy Kentsel Dönüşüm III. Etap projesi için önemli bir adım attı. Proje kapsamında S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile ‘Niyet Protokolü’ imzalandı. Bu adım, projenin 2026 yılında tamamlanması planlanan bir dönüm noktası oldu. Protokol kapsamında, kooperatif üyeleri için konut bedelleri 60 ay vadeyle ödenebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun 2023/2024 dönemine ait raporları sonrası durdurulan kentsel dönüşüm projeleri, İZBETON tarafından "ikmal ihaleleri" yöntemiyle yeniden hayata geçirilmişti. Aralık 2024'te yapılan ihalelerle, Örnekköy III. ve IV. Etap projeleri için inşaatlar yeniden başlamıştı.
Kooperatiflerle mutabakat sağlandı
Daha önce Uzundere IV. Etap Projesi için Egeli İş İnsanları Kooperatifi ile mutabakat sağlanmıştı. Şimdi ise, Örnekköy III. Etap Projesi için İş Dünyası Kooperatifi ile 'Niyet Protokolü' imzalanarak süreç hızlandırıldı. İZBETON, bu protokolle ilgili hak sahiplerinin ve kooperatif üyelerinin mağduriyet yaşamaması için çözüm arayışlarının sürdüğünü vurguladı.
Protokole göre, Örnekköy III. Etap projesinin 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor. İş Dünyası Kooperatifi’ne ait B Blok’taki 300'ün üzerinde bağımsız bölümün bedelinin 60 ay vade ile ödenmesi planlandı. Ancak, protokolün bağlayıcı hale gelmesi için 30 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da kooperatif üyelerinin onayı gerekiyor.
Protokolün bağlayıcı hale gelmesinin ardından, diğer kentsel dönüşüm projeleri için de kooperatiflerle mutabakat sağlanması bekleniyor. 30 Eylül 2025'e kadar bu sürecin tamamlanması öngörülüyor.
Örnekköy Kentsel Dönüşüm III.Etap'ta İş Dünyası Kooperatifi ile Niyet Protokolü imzalandı.
Çevre Şehircilik Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun 2023/2024 dönemi inceleme raporları ve talimatları gereğince durdurulan Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapı kooperatifleri marifetiyle kat karşılığı yapımı işlerinin, anılan tespit ve talimatlar nazara alınarak İzbeton tarafından ikmal ihaleleri yöntemiyle tamamlanması yoluna gidilmiş, ilk olarak Aralık-2024'te Örnekköy III.Etap ve Örnekköy IV.Etap projeleri ikmal inşası ihale edilmiş, inşaat tekrar başlatılmış ve halen plânlandığı şekilde yapım işlerine devam edilmektedir.
Diğer taraftan; kentsel dönüşüm kapsamına alınarak tapularını Belediye'ye devredip yeni konutlarının yapılmasını bekleyen hak sahiplerinin ve kentsel dönüşüm alanlarında kat karşılığı yapım işini üstlenen kooperatiflere üye olarak konut edinmek isteyen üyelerin umut ve beklentilerinin sürüncemede kalmaması ve mağduriyetlerinin artmaması gayesiyle, işin Kamusal nitelikleri ve hakkaniyet gerekleri nazara alınarak; hukuk ve mevzuat kuralları çerçevesinde çareler aranmış ve bu yönde ilk ön mutabakat Uzundere IV.Etap Projesi'nde Egeli İş İnsanları Kooperatifi ile sağlanmış ve "Niyet Protokolü" imzalanmıştı. Diğer kentsel dönüşüm projeleri yapımını üstlenmiş olan kooperatiflerle süren görüşmelerde Örnekköy-III.Etap Projesi'nde S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile 17 Eylül 2025 Tarihli Niyet Protokolü imzalanmıştır.
Buna göre Örnekköy III.Etap Projesinin 2026 yılında tamamlanması programlanmaktadır; İş Dünyası Kooperatifi'ne ait olacak B Blok'taki 300'ün üzerinde bağımsız bölümün bedeli 60 AY vade ile ödenecektir.
Anılan Niyet Protokolü'nün 30 Eylül 2025 tarihine kadar toplanacak Genel Kurulu'nda Kooperatif üyelerince kabul edilip onaylanması hâlinde asıl/bağlayıcı protokol imzalanacaktır.
Diğer kentsel dönüşüm projeleri yapımını üstlenmiş olan kooperatiflerle de süren görüşmelerde 30 Eylül 2025 tarihine kadar mutabakat sağlanması beklenecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.