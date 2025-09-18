İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON, Seferihisar ilçesindeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm III. Etap projesinde İş Dünyası Kooperatifi ile 'Niyet Protokolü' imzaladı. Projenin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Protokol, konut bedellerinin 60 ay vadeyle ödenmesi şartıyla düzenlendi.

Niyet Protokolü imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON, Örnekköy Kentsel Dönüşüm III. Etap projesi için önemli bir adım attı. Proje kapsamında S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile ‘Niyet Protokolü’ imzalandı. Bu adım, projenin 2026 yılında tamamlanması planlanan bir dönüm noktası oldu. Protokol kapsamında, kooperatif üyeleri için konut bedelleri 60 ay vadeyle ödenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun 2023/2024 dönemine ait raporları sonrası durdurulan kentsel dönüşüm projeleri, İZBETON tarafından "ikmal ihaleleri" yöntemiyle yeniden hayata geçirilmişti. Aralık 2024'te yapılan ihalelerle, Örnekköy III. ve IV. Etap projeleri için inşaatlar yeniden başlamıştı.

Kooperatiflerle mutabakat sağlandı

Daha önce Uzundere IV. Etap Projesi için Egeli İş İnsanları Kooperatifi ile mutabakat sağlanmıştı. Şimdi ise, Örnekköy III. Etap Projesi için İş Dünyası Kooperatifi ile 'Niyet Protokolü' imzalanarak süreç hızlandırıldı. İZBETON, bu protokolle ilgili hak sahiplerinin ve kooperatif üyelerinin mağduriyet yaşamaması için çözüm arayışlarının sürdüğünü vurguladı.

Protokole göre, Örnekköy III. Etap projesinin 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor. İş Dünyası Kooperatifi’ne ait B Blok’taki 300'ün üzerinde bağımsız bölümün bedelinin 60 ay vade ile ödenmesi planlandı. Ancak, protokolün bağlayıcı hale gelmesi için 30 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da kooperatif üyelerinin onayı gerekiyor.

Protokolün bağlayıcı hale gelmesinin ardından, diğer kentsel dönüşüm projeleri için de kooperatiflerle mutabakat sağlanması bekleniyor. 30 Eylül 2025'e kadar bu sürecin tamamlanması öngörülüyor.

