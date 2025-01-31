Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığını belirterek, aktif ve sağlıklı yaşlanma için hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesinin önemine vurgu yaptı. Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde başlatılan proje kapsamında, şu an 17 üniversitede 6 bin 320 yaşlı öğrenci eğitim alıyor. 9 üniversite ise 2025-2026 öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kimler başvurabilir?

60 yaşını dolduran herkesin ücretsiz olarak katılabileceği Tazelenme Üniversiteleri, yaşlı bireyleri biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişim süreçlerine hazırlıyor. Programda yer alan dersler: Sağlık ve temel bilimler, bilişim teknolojileri, ekonomi ve hukuk, kişisel gelişim dersleri ve fiziksel aktiviteler.

Üniversite kampüslerinde gençlerle yaşlı öğrenciler bir araya gelerek kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiriyor.

Hangi üniversitelerde var?

2024-2025 döneminde eğitim veren üniversiteler: Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.

2025-2026 döneminde eğitime başlayacak üniversiteler: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi.

"Öğrenmenin yaşı yoktur"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Tazelenme Üniversiteleri’ni tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tazelenme üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyler, yaşlılık dönemiyle gelen biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişim süreçlerine hazırlanıyor. Uygulama, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelinden oluşuyor. Dersler ise ağırlıklı olarak sağlık ve temel bilimler yanında bilişim teknolojileri, ekonomi, hukuk ve kişisel gelişime yönelik branşlardan oluşuyor. Ayrıca erken saatte alanında uzman öğretim elemanlarının gözetiminde fiziksel aktiviteler yapılıyor" dedi. Göktaş, "Çünkü inanıyoruz ki her yaşta öğrenme ve öğretme süreci, merak duygusunu canlı tutarak her bireyin hayatına değer katar. Öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayan bu projede, üniversite kampüslerinde gençler ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelmesi, sadece bilgi ve deneyim paylaşımını değil, aynı zamanda kuşaklar arasında güçlü bağlar kurarak toplumsal bir dayanışma örgüsü oluşturuyor" diyerek sözlerini noktaladı.