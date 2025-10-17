İspanya’nın başkenti Madrid’den Granada’ya taşınan Pablo Picasso’nun “Gitarlı Natürmort” eseri, sergi alanına ulaşmadı. Eser, CajaGranada Vakfı’nın “Still Life: The Eternity of the Inert” sergisinde sergilenecekti.

Tablo, Madrid’den Granada’ya götürülmek üzere özel bir nakliye aracına kondu ve 3 Ekim’de yola çıktı. Araç Granada’ya ulaştı ancak eser sergi alanında bulunamadı.

Kontrol ve güvenlik gecikmesi

Vakıf yetkilileri, eserlerin kutulanması sırasında yapılan numaralandırma hatası nedeniyle güvenlik kontrollerinin geciktiğini açıkladı. Kutular geç açıldığı için Picasso’nun tablosu eksik olarak fark edildi.

Nakliye ekibinin ve aracın şoförünün ifadeleri alındı. Güvenlik kameraları incelenirken, sergi sorumlusunun tabloyu eksik fark etmesi sonrası soruşturma genişletildi.

Olası organize sanat kaçakçılığı

Vakıf yetkilileri, tablonun yolda mı yoksa sergi alanında mı kaybolduğunu araştırırken satılma ihtimali üzerinde duruyor. The Guardian’a göre, “Bu tabloyu elden çıkarabilecek çok az kişi var. Büyük olasılıkla organize bir sanat kaçakçılığı olayıyla karşı karşıyayız” denildi.

Interpol ve özel ekip devrede

İspanyol yetkililer, tablonun bulunması için Interpol ile iş birliği başlattı. Eserin ülke dışına çıkarılmış olma ihtimali de üzerinde duruluyor. Bu kapsamda özel bir ekip kurularak tablonun izine ulaşılmaya çalışılıyor.