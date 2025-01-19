600 Bin Kamu Işçisi Için Kritik Gelişme! Zam Pazarlığı Için Takvim Netleşti

2025 yılı için kamu işçilerini ilgilendiren zam pazarlıkları başladı. 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar hız kazandı. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, üniversiteler, hastaneler ve bakanlıklar gibi birçok kamu kurumunda çalışan işçiler, bu süreçle birlikte zam oranlarını belirleyecek müzakerelerin içine giriyor.

Zam pazarlığı takvimi belli oldu

Konfederasyonlar, 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu pazarlıklar, memurların toplu sözleşmesinden özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine kadar geniş bir yelpazeyi etkileyecek. İşte kamu işçilerinin zam pazarlığı için belirlenen takvim:

22 Ocak: Türk-İş’te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılacak.

Türk-İş’te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılacak. 23 Ocak: Alınan kararlar, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda masaya yatırılacak.

Alınan kararlar, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda masaya yatırılacak. Kamu Koordinasyon Kurulları: HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında toplanacak.

Kritik görüşmeler başlıyor

Türk-İş ve HAK-İŞ gibi konfederasyonlar, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde belirlenecek zam oranları için hazırlıklarını hızlandırıyor. Bu müzakereler, kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarının belirlenmesinde büyük rol oynayacak. Ayrıca, 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos’ta başlayacak.

Yetki başvuruları için son tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak yetki başvurularının 23 Ocak’ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda ele alınacağı bildirildi. Ayrıca, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı.