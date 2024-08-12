Çanakkale'nin tarihi zenginliklerini kutlamak amacıyla düzenlenen 61. Uluslararası Troia Festivali, ikinci gününde resmi açılış töreni ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya verildi.

Festivalin resmi açılışı ve ödüller

61. Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılış töreni, 10 Ağustos Cumartesi günü Troia Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman gibi önemli isimler katıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Troya’nın tarihi önemine değinerek festivalin köklü geçmişini vurguladı ve Troya'nın sadece bir şehir değil, Anadolu uygarlığının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Homeros bilim kültür ve sanat ödülü

Festivalin önemli anlarından biri de, tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü'nün verilmesiydi. Başkan Erkek, Ortaylı'nın tarih biliminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunduğunu belirtti ve ödül töreninde Ortaylı’ya çiçek takdim etti.

Etkinlikler ve performanslar

Festivalin ikinci gününde, Çimenlik Kalesi'nde Kafkas Kartalları'nın dans gösterisi büyük ilgi gördü. Ayrıca, Hilmi Yarayıcı Özgürlük Parkı'nda konser verdi ve Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun “Külahları Değiştik” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Spor ve kültürel etkinlikler

Spor etkinlikleri de festival kapsamında devam etti. Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kano Workshop, Anafartalar Zaferi Tenis Şenliği, Troia Festivali Bisiklet Turu gibi etkinlikler hemşehriler tarafından ilgiyle takip edildi. Barış Kafe’de düzenlenen Zumba etkinlikleri, Ashtanga Yoga ve Hatha Yoga çalışmaları da festivalin renkli aktiviteleri arasında yer aldı.