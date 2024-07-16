61 yaşındaki Hollywood yıldızı Johnny Deep, 28 yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Dava sürecinde prestiji sarsılan Depp, kötü günleri geride bırakarak yeni sevgilisiyle adından söz ettiriyor. Yulia Vlasova, hem modellik yapıyor hem de güzellik uzmanı olarak kariyerine devam ediyor.

Ara sıra görüşüyorlar

Depp'e yakın kaynaklar, ilişkinin henüz çok ciddi olmadığını ve ikilinin son iki yıldır ara sıra görüştüklerini doğruladı. 2021 yılında tanışan ikili, en son geçen perşembe günü Londra Heliport'tan ayrılırken birlikte görüntülendi.

Vlasova, bir güzellik salonunun sahibi ve modellik yapıyor. Ünlü oyuncuyla ilk kez Prag'da düzenlenen 55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde tanıştı. İkili, Temmuz 2022'de Depp’in hakaret davasını kazandıktan sonra Jeff Beck'in konserinde birlikte görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Depp ve Vlasova'nın birlikte poz verdiği görülüyor.

En sevdiği oyuncu

Vlasova, Instagram'da takipçilerinin "En sevdiğin oyuncu kim?" sorusuna "JD. Çok yetenekli ve ilham verici bir oyuncu" yanıtını vermişti.