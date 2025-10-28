Balıkesir’de 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede endişe sürerken, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. “Bu etkinlik bir süre daha maalesef devam edecek.” dedi.

Tüysüz: “Bölgedeki sarsıntılar bir süre daha sürecek”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye genelinde endişe hakim oldu. İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerde de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki depremlerin “geçici değil, süregelen bir aktivitenin parçası” olduğuna dikkat çekti.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Tüysüz, 10 Ağustos’ta yaşanan depremden bu yana Sındırgı çevresinde 12 bini aşkın sarsıntı kaydedildiğini belirterek, “Bu etkinlik bir süre daha maalesef devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Bölgede gömülü bir fay olabilir”

Tüysüz açıklamasında, Sındırgı çevresinde diri fay bulunmadığını ancak yer altında enerji birikimi olduğunu vurguladı:

“Uzun süredir Sındırgı’da 10 Ağustos’tan bu yana süren deprem etkinliği var. Bu depremden sonra da özellikle Sındırgı'nın güneyinde artçı deprem etkinliği gelişti. Bugün olan deprem de bu bölgenin içinde yer alıyor. Burası diri fay olmayan bir bölge ama yer altında hep bir şeyler var diye konuşuyoruz. Büyük ölçüde gömülü bir fay olduğunu düşünüyoruz.”

Uzman isim ayrıca, bölgedeki artçı depremlerin 5 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

“İstanbul’u tetiklemesi söz konusu değil”

Balıkesir’deki depremin İstanbul’u etkileyip etkilemeyeceği sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Tüysüz, şu ifadeleri kullandı: