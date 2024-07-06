Bu yıl 62.’si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali ünlü Manuel De Falla “Amor Brujo” Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası & Sıudy Garrıdo Flamenko Topluluğu konseri ile başladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivali unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali 62’inci kez Bursalılarla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 62.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali, ünlü Manuel De Falla “Amor Brujo” Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası & Sıudy Garrıdo Flamenko Topluluğu konseri ile başladı.

Bu yıl 5-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve tüm şehri renklendiren 62. Uluslararası Bursa Festivali’nin açılış konseri öncesi festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Temmuz’a kadar sürecek ve bu yıl 62.’si gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’ne katılan herkese şükranlarını iletti.

Bursa’nın 17 ilçesinde kültür şöleni yaşatacaklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “62 yıldır bu kervanda emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Festivalin gerçekleşmesinde katkı sağlayan, belediye başkanlarımıza, vakıf başkanlarımıza, sponsorlarımıza minnet borçluyuz diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanı Mustafa Bozbey BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış ‘a teşekkür piaketi sundu.